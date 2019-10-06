"مصر الخير" تطلق مبادرة التمكين الاقتصادي لسيدات شمال سيناء

أطلقت مؤسسة مصر الخير، مبادرة لتمكين سيدات شمال سيناء اقتصاديًا بمناسبة الاحتفال بأعياد نصر 6 أكتوبر المجيد.

وتستهدف المبادرة تقديم العون لـ500 أسرة من الفئات الأكثر احتياجا بمحافظة شمال سيناء، من خلال تقدم "صندوق خامات " يحتوي على كل المستلزمات والخامات والأصواف والخيوط التي تساعدهن على إنتاج المشغولات اليدوية السيناوية.

وقالت سهير عوض نائب مدير مشروع تنمية شمال سيناء بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تقدم عددا كبيرا من المشروعات التنموية لأبناء سيناء بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة، لإحداث تنمية في هذه الأرض الحبيبة لكل أبناء الوطن، والتي شهدت معارك النصر في أكتوبر المجيد ورويت بدماء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الباسلة.

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ولفتت عوض، إلى أن المبادرة تستهدف تقديم صندوق يحتوي على جميع خامات الأشغال اليدوية، التي تمكن السيدة من إنتاج المشغولات التراثية التي تشتهر بها سيناء، لافتا إلى أن المؤسسة تحرص على مراعاة الظروف البيئية والاجتماعية للمرأة السيناوية والتي تحتم عليها العمل في بيتها كي تراعي شئون أسرتها.

وأشارت، إلى أن المؤسسة تطرح المبادرة للتبرع لجميع فئات المجتمع حتى تتمكن من تقديم مساعدات لعدد من الأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء، لافتا إلى أن صندوق الخامات تصل تكلفته إلى 600 جنيه، مما يعد نواة لمشروع صغير في منزلها حيث يحتوي على أصواف وخيوط وخامات بالإضافة إلى أدوات الخياطة التى تستخدمها المرأة السيناوية، في إنتاج المشغولات التراثية والبئية مثل الشال السيناوي أو الحقائب اليدوية أو الملابس المطرزة.

وأكدت عوض، أن المؤسسة تقدم للسيدات الخامات والأدوات ثم تقوم بعد ذلك بتسويق المنتجات وبيعها لصالح السيدات المستفيدات من المبادرة، بهدف توفر دخل ثابت لهؤلاء السيدات يوفي باحتياجات أسرهم وإحداث تمكين اقتصادي، يوفر حياة كريمة لهم.

وأشارت، إلى أن مؤسسة مصر الخير تعرض منتجات المرأة السيناوية في المعارض التي تقيمها المؤسسة، أو تشارك فيها سواء داخل مصر أو خارجها، لافتا إلى أن هذه المنتجات التراثية تلقي إعجاب جمهور الحضور لهذه المعارض من مختلف دول العالم.