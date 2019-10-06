عقب أشهر من الفسخ.. سارة الطباخ تحذف فيديو خطوبتها لـ الشرنوبي: اللهم غير أقدارنا للأحسن

على الرغم من إعلان الفنان الشاب محمد الشرنوبي، فسخ خطبته من المنتجة سارة الطباخ، بنهاية شهر يونيو الماضي، وحذفه لصور الأخيرة وإلغاء متابعتها على موقع "الإنستجرام"، ظلت الطباخ محتفظة بصورهما سويًا، وبمقطع خطبتهما، حتى مع تصاعد الأمر بينهما.

الأمر الذي عرض المنتجة للانتقاد، من قِبل متابعيها، متسائلين عن سببر احتفاظها بالمقطع حتى الآن.

ومؤخرًا، وعقب مرور أكثر من شهرين على فسخ الخطبة، قررت "الطباخ" حذف مقطع الخطبة، من حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واليوم نشرت سارة، صورا جديدة لها، مُعلقة: "اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن ولا تحرمنا ما نطمح إليه ولا تصعب علينا أمراً وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة".

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سارة الطباخ تحذر من التعامل مع الشرنوبي

حذرت سارة الطباخ، المنتجة والمسؤولة عن كل أعمال خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي، من التعامل مع الشرنوبي.

وشددت الطباخ، في بيان أصدرته في منتصف الشهر الماضي، على أنه لا يجوز التعامل الإنتاجي مع الشرنوبي إلا من خلال شركتها، بعد أن علمت بوجود مفاوضات من بعض شركات الإنتاج معه".

واختتمت البيان بأنها ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

سارة الطباخ تفاجئ متابعي الشرنوبي

منتصف يونيو الماضي، وعبر الحساب الرسمي للمنتجة سارة الطباخ، أعلنت خطبتها للفنان الشاب محمد الشرنوبي، مقاطع فيديو قصيرة أوضحت التجمع العائلي، الذي ضم أفرادا من أسرة المنتجة وهي مرتدية زيا أحمر، بينما كان يرتدي "الشرنوبي" "سيمي فورمال"

"اتخطبنا رسمي" هكذا علقت "سارة" على مقاطع الفيديو التي لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، فأظهرت والد "سارة" وهو يقول: "أنا وبنتي موافقين على الجوازة"، وقالت أم العروس في مقطع آخر: "وأنا كمان موافقة، يلا نقرا الفاتحة".

الشرنوبي يؤكد فسخ الخطوبة: "أكبر مني بـ15 سنة"

"فسخت الخطوبة شهر يوليو 2018" هكذا أوضح الفنان محمد الشرنوبي عن علاقته بمديرة أعماله سارة الطباخ، ليقرر الخروج عن صمته، ويؤكد خبر انفصاله في بيان طويل، نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح "الشرنوبي"، خلال البيان، عن بداية علاقته بمنتجة أعماله سارة الطباخ، وعن عقد الاحتكار لمدة 10 سنوات الذي قدمته "الطباخ" من خلال شركتها "إيرث برودكشن"، متضمن لشرط جزائي يقدر بـ600 ألف دولار.

وتابع الفنان الشاب في بيانه عن سبب فسخ الخطوبة، أن والده لم يكن راضيًا عن علاقته بالمنتجة التي تكبره بـ15 سنة، بحسب حديثه في البيان: "سارة كانت إنسانة جميلة وجدعة جدا.. الموضوع بعد كدة اتطور من صداقة لعلاقة حب وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام، بس دي كانت بداية مشاكل قوية جدا حصلتلي في حياتي، أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دي بسبب إن فرق السن بيني وبينها 15 سنة، وده كان السبب الرئيسي أن أبويا مكانش موجود في فيديو قراية الفاتحة اللي معظم الناس شافته".