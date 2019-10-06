"عشان ما رضاش ياكل هوت دوج".. أم أمريكية تقتل طفلها ضربا بالاشتراك مع صديقها

قتلت أم أمريكية تُدعى "إليزابيث وولهيتر" طفلها الذي يُدعى "أنتوني بان" البالغ من العمر عامين، ضربًا، بالاشتراك مع صديقها، لأن الطفل رفض تناول قطعة من "هوت دوج".

تعد هذه الجريمة من أكثر الجرائم جنونًا وبشاعة، حيث رفض الطفل تناول طعامه، فانهالت "إليزابيث"، عليه ضربا في وصلة وحشية، ثم أكمل صديقها "لوكاس دايل" الجريمة، بحفلة ضرب أكثر عنفًا على الطفل.

وحين وصلت الشرطة إلى منزل الأم في مدينة "ويشيتا" بولاية "كانساس" الأمريكية، عثر على الطفل في حالة مروعة بإصابات عدة في رأسه وذراعيه ليتم نقله إلى المستشفى، حيث بقي هناك لمدة يومين قبل أن يفارق الحياة.

وأظهر تشريح الجثة أن الطفل وصل إلى المستشفى بعظام مكسورة، وكدمات وتورم في الدماغ، فضلًا عن سوء تغذيته.

حدثت الواقعة في مايو 2018، وطويت صفحتها المأساوية الأخيرة قبل أيام، حيث أصدر القضاء كلمته وأدان الأم وصديقها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة طفل.

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وحُكم على إليزابيث بالسجن لمدة 20 عامًا، أما صديقها، الذي أنكر قيامه بضرب الطفل، فسيقضي 49 عامًا خلف القضبان بمقتضى الحكم ذاته.

واعترفت الأم الجانية بأنها ضربت الطفل بسبب رفضه تناول النقانق، قبل أن تتركه وتبقى دون حراك وهي تسمع صديقها وهو يوسعه ضربًا.

والمؤسف أن سجلات أمنية أشارت إلى أنه تم تنبيه دائرة الأطفال والأسر (DCF) إلى تعرض الطفل للاعتداء، وذلك قبل فترة كبيرة من حادث وفاته.

وقال جد الطفل، "زاك ووليهايتر"، إن حفيده كان "الطفل الأكثر روعة الذي يمكن رؤيته"، وكشف أن العائلة اشتبهت لأول مرة في تعرضه للإساءة في أكتوبر 2017، أي قبل نحو عام من واقعة القتل، حيث لاحظ أفراد الأسرة كدمات وعلامات على رأسه وجسده في ذلك الوقت.

وقال "زاك" لوسائل الإعلام المحلية: "اتخذنا وقتها إجراءات، ونقلناه إلى مستشفى ويسلي، وأبلغنا عن شكوك بشأن إساءة معاملة الأطفال".

وحققت كل من الشرطة ودائرة الأطفال والأسر في تلك الاتهامات، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك، لأن محامي المقاطعة لم يتمكن من العثور على أدلة كافية لتوجيه الاتهام لأي شخص.