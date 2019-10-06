صور.. نسرين طافش توجه رسالة لمتابعيها: المرأة المفكرة ليست بالضرورة بشعة

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عددًا من الصور الخاصة بالجلسة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال الجلسة مرتدية فستانًا باللون الأحمر، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا، مع الماكياج الهادئ الذي أظهرها أكثر رقة وجمالًا.

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واقتبست نسرين عبارات من الشعر للأديبة والكاتبة السورية غادة السمان، في تعليقها على الصور حيث قالت: "المرأة المفكرة ليست بالضرورة بشعة، ولا عجوزا، ولا يائسة، إنها أنثى أخرى مثلي ومثلكِ، تحب الحياة كما نحبها، لكنها أكثر وعيا في هذا الحب".

لقيت الجلسة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع إطلالتها وحصدت الصور على ما يقرب من 86 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "حلو الكلام حبيت، شو هالجمال، ملكة بالأحمر".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.