أبرزها الكالسيوم.. 9 عناصر غذائية تحتاجها المرأة بعد انقطاع الطمث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تعاني معظم السيدات من بعض المشكلات الصحية بعد انقطاع الطمث، مثل السمنة، وذلك لنقص مستويات هرمون الإستروجين بالجسم، الأمر الذي يتطلب منهن اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على القليل من السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة بعد انقطاع الطمث، وفقًا لموقع "Everydayhealth".

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