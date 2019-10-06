للمتعافيات من سرطان الثدي.. 7 نصائح لتجنب عودة المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رغدة مرزوق:
تواجه المتعافيات من سرطان الثدي مخاطر احتمالات عودة الإصابة به مرة أخرى، حيث كشفت دراسة أُجريت عام 2016 ونُشرت بمجلة الأورام السريرية، أن النساء يصبحن أكثر عرضة لخطر عودة الاصابة بسرطان الثدي في غضون خمس سنوات من وقت إجراء الجراحة، وخاصة في السنة الأولى أو الثانية.
ولذلك، فبجانب المتابعة مع الطبيب، يجب اتباع بعض النصائح التي قد تقلل من خطر عودة السرطان، خاصة في الأشهر التي تتبع مرحلة العلاج، وتشمل تلك النصائح:
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