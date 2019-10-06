محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
تستمر معنا صيحة الفرو العصرية بقوة من العام الماضي، الذي ارتدته بعض النجمات على الريد كاربت أو في مناسبات أخرى خلال الآونة الأخيرة، منهن شيرين رضا و رانيا يوسف.
وظهرت شيرين رضا بشكل معاصر وأنيق ينبض بالحيوية والأنوثة على "الريد كاربت" خلال فاعليات حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية.
وارتدت "شيرين" جاكت فورير تميز بلونه الأزرق البترولي، ونسقت معه بلوفر بيج، وميني جيب زيتي، واعتمدت على الجوارب الفوال التي اتسمت بالطول وبالرسومات الرقيقة.
أما رانيا يوسف فاختارت خلال حضورها عرض فيلم "ليلة حب" بافتتاح مهرجان ارهوس للسينما العربية بالدنمارك، الفورير الأسود وقصير مع فستان سواريه طويل بيج اتسم بالنقوش.
واعتمدت رانيا على تصفيفة الشعر المنسدلة مع خصل متطايرة، إضافة إلى غرة بسيطة، وزينت طلتها بمكياج هادئ من درجات النوود الدافئة.
ويعتبر الفورير الذي تربع على عرش الموضة لهذا العام وظهر بقوة على منصات الموضة العالمية بأسابيع الموضة، من أكثر قطع الملابس التي تمنح المرأة الدفء والأناقة في آن واحد، في حالة تنسيقه بطريقة مثالية وغير مبالغة، فهو له العديد من الأشكال والموديلات التي تلائم جميع المناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا ورانيا يوسف بنفس الصيحة الشتوية على الريد كاربت.. من الأجمل؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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