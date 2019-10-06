فيديو.. "الإفتاء" توضح حكم رفض الفتيات الزواج دون وجود أسباب

ترفض الفتيات أحيانا فكرة الزواج والارتباط دون وجود أسباب لذلك، وفي سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "ما حكم الفتاة التي ترفض الزواج دون وجود أسباب؟".

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو، أن الزواج ليس فرضًا، وأحيانا تكون الفتاة نفسها لا تتوق للزواج، مؤكدا أن الزواج فيه الأحكام الخمسة وحكمه بناء على حالة الإنسان.

وأضاف أن من لا يشعر بالرغبة في الزواج فهذا الشخص ليس به عيب وليس مضطربًا نفسيًا، فإن عدم الرغبة في الزواج أمر جائز لا شىء فيه ولا يجوز لأهل الفتاة إجبارها ولا يجوز أيضا أن يسيئوا الظن بها.