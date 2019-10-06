فيديو.. فنانة سورية تتهم مطربا لبنانيا بخطفها لمدة يومين: "ضربني وهددني بالحرق"

اتهمت الفنانة السورية الشابة إنجي خوري، الفنان والمطرب اللبناني آدم، بخطفها في إحدى المناطق بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ونشرت إنجي مقطع فيديو لها، عبر مواقع التواصل الخاصة بها، مشيرة فيها إلى أن سبب الاعتداء عليها خلافها مع الفنانة قمر، التي ترتبط بعلاقة حب مع آدم، وأكدت أنه اعتدى عليها بالضرب مما أحدث إصابات عديدة في جسدها.
وقالت الفنانة السورية، إن آدم استدرجها واحتجزها لمدة يومين وهي مقيدة، وضربها بعنفٍ وهددها بحرقها، على خلفية الخلاف بينها والفنانة قمر.
وربما ترتبط هذه الواقعة بما حدث منذ أسبوعين، إذا استدعى مكتب الآداب ومكافحة المخدرات الفنانتين إنجي خوري وقمر، على خلفية نشرهما فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب خلاف بينهما، حيث تبادلا الاتهامات والشتائم، بحسب ما نشره موقع "لبنان 24".
وكشف مصدر أمني، أنه سيطلب من قمر وإنجي التوقيع على تعهد بعدم نشر أي شيء من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.
وإنجي خوري هي عارضة أزياء وفنانة ذات أصول سورية، اشتركت في العديد من الفيديو كليب منها "يلا نولعها"، كما أنها عادة ما تثير الجدل بسبب صورها الجريئة التي تنشرها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".
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