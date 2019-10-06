تريزيجيه يستقبل مولوده الأول.. اسمه "يَزَن"

استقبل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، مولوده الأول "يَزَن".

ونشر اللاعب، صورة له أمام غُرفة المستشفى على حسابه على موقع "انستجرام"، قائلا: "الحمد لله رزقنا الله بـ “يَزَن“ اسأل الله أن يبارك فيه ويرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة ومن عباده الصالحين".

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زواج تريزيجيه

وعُقد في ديسمبر الماضي حفل زفاف محمود حسن تريزيجيه وزوجته، بحضور الكثير من نجوم الفن والرياضة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا، وظهر الثنائي في عدد من المقاطع المتداولة، وهما يرقصان إلى جانب بعض المشاهير، منهم سعد سمير ومصطفى خاطر ومحمود كهربا وعصام الحضري.