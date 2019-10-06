"القومي للمرأة" يطلق حملة "بلدى امانة" في مطروح

لليوم الخامس على التوالي، تواصلت بمحافظة مرسى مطروح فعاليات حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة".

وتستهدف الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة الجهود التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، وفي الوقت نفسه توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

ونجحت الحملة خلال اليوم الخامس في الوصول إلى 2662 من الفتيات والسيدات، من خلال 2000 زيارة بـ 5 أحياء وقرى بالمحافظة، واستعانت في ذلك بالرائدات الريفيات، وأعضاء الفروع.

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جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الازمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.