هيفاء وهبي تتألق بفستان برتقالي قصير.. هكذا نسقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد: نشرت الفانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وتألقت هيفاء بفستان ضيق قصير باللون البرتقالي الغامق، مزين بالكامل بطبعات خطوط عشوائية باللون الأسود. وتميز التصميم بأكمام طويلة، وقصة رقبة دائرية ضيقة. ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح برباط كاحل عريض مزين بحروف مطبوعة، واعتمدت أقراط طويلة باللون الذهبي، ونظارة شمسية سوداء. واختارت تصفيفة الشعر المنسدل بتمويجه من الأسفل، مع مكياج قوي ركزت فيه على إبراز منطقة العين برسمة السموكي، واعتمدت أحمر الشفاه باللون الكاشمير.

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