دون جراحة أو بوتكس.. رضوى الشربيني تقدم وصفة فعالة لمواجهة التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

إذا كنتِ تحلمين بوجه مشدود خالي من التجاعيد بدون الخضوع لأي جراحة أو حقن البوتكس، فالوصفات الطبيعية ستكون الحل المثالي لكِ.

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني وصفة طبيعية فعالة للتخلص من التجاعيد وإعادة شباب البشرة وهي (بذر الكتان بالزبادي مع الموز) بديلاً عن استخدام البوتكس، خلال إحدى حلقات برنامجها "هي وبس" على قناة "CBC سفرة"، وهي:

المكونات:

ملعقة من الزبادي

نصف ملعقة من بذر الكتان مطحون

نصف ثمرة موزة كبيرة

طريقة التحضير:

إخلطي جيدًا جميع المكونات في إناء، ثم وزعيه على وجهك بلطف، واتركيه لمدة 40 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، وجففيه بمنشفه قطنية.

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يفضل استخدام وصفة بذر الكتان بالزبادي مع الموز مرة فقط أسبوعيًا.

فوائد مكونات الماسك:

-الزبادي:

يحتوي الزّبادي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بجانب حمض اللاكتيك الذي يُنعّم البشرة، ويحد من علامات تقدم سن البشرة كالتّجاعيد، والبقع الدّاكنة، والخطوط الدّقيقة، ويُذوّب خلايا الجلد الميتة، ويُقلّص المسام الكبيرة.

-بذر الكتان:

تحتوي بذور الكتان على مواد مضادة للأكسدة؛ التي تعمل على محاربة الخطوط الرفيعة التي تظهر نتيجة التقدم في السن، ويملئ الفراغات.

-الموز

يعتبر الموز مرطب طبيعي وفعال للبشرة، بسبب خصائصه المُرطِّبة، ويتميَّز أيضاً بخصائصه المُقاومة للتجاعيد.