تغيرات جذرية في شعر النجمات... هل تعجبك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - تجري النجمات العالميات بين الحين والآخر، تغيرات جذرية في إطلالاتهن، وتحديداً في ما يتعلق بالشعر، حفاظاً على التجدد وسعياً الى الحصول على مظهر شبابي يبعدهن عن الروتين، فمنهن من يتحولن من الشعر الطويل الى القصير، ومنهن من يحافظن على طول شعرهن لكن مع إضافة بعض التغيرات التي تنعكس إيجاباً على طلتهن، سواء لناحية التسريحة أو لون الشعر.

وفي ما يلي، سنعرفك الى أبرز التغيرات الجذرية التي حصلت أخيراً على شعر النجمات، لتستوحي منها ما يعجبك.



مايلي سايرس

مايلي سايرس Miley Cyrus هي إحدى النجمات التي دائماً ما تفاجئنا بتغيرات جذرية تجريها على شعرها، ومؤخراً انتقلت من الشعر الطويل الناعم المتساوي الطول، الى الشعر الأشقر الكيرلي مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، فاستوحي منها إطلالتك لخريف وشتاء 2019 – 2020.

النجمة مايلي سايرس



جينا رودريغيز

بدورها، أجرت النجمة جينا رودريغيز Gina Rodriguez تحولاً كبيراً في لون وقصة شعرها، حيث انتقلت من الشعر الأسود الطويل الناعم الى الشعر المتوسط الطول المتدرج، مع الهايلايت الأشقر الجذاب، مما جعل إطلالتها في غاية الإشراقة والتجدد.

النجمة جينا رودريغيز



ريز ويذرسبون

احتفلت النجمة ريز ويذرسبون Reese Witherspoon مؤخراً، بمسلسلها الجديد، ولهذه المناسبة ظهرت بشعر قصير ناعم ذات لون أشقر داكن، بعدما كانت تمتلك شعراً طويلاً بتموجات عريضة وبلون أشقر فاتح. فإذا كنت ترغبين في قص شعرك أو تغيير لونه، بإمكان أن تحذي حذو ريز ويذرسبون، لتحصلي على إطلالة متجددة.

النجمة ريز ويذرسبون



January Jones

النجمة January Jones عادت مؤخراً الى قصة الشعر القصير، وهي التسريحة التي لطالما اعتمدتها منذ سنوات، فانتقلت من الشعر المتوسط الطول بأطراف غير متساوية، الى الشعر القصير بطول متساو، فيما أبقت على لون شعرها الأشقر الجذاب.

النجمة January Jones



إليزابيت موس

من جانبها، اختارت النجمة إليزابيت موس Elisabeth Moss، إطلالة جديدة مغايرة تماماً لإطلالاتها السابقة، حيث انتقلت من الشعر الطويل المتدرج ذي اللون الأشقر الرمادي، الى الشعر القصير ذي اللون الأشقر الذهبي، إلا أن هذه الإطلالة المتجددة زادتها جمالاً وبدت ملائمة جداً للون عينيها وبشرتها.

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النجمة Elisabeth Moss

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