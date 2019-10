خطوات تحضير البشرة لمكياج السهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - إذا كنت تتحضّرين للذهاب إلى حفلة مهمّة أو سهرات فاخرة، فأنت بحاجة إلى إطلالة مميّزة وجميلة. والأمر لا يقتصر على الملابس وتسريحة الشعر، إنما أيضاً على أسلوب المكياج المُعتمد ومدى نجاحه. ولأن نجاح المكياج يرتبط بحالة البشرة ونضارتها، لا بدّ من أن تكون حاضرة لاستقبال المستحضرات سواء من حيث نظافتها أو ملمسها الناعم الذي يساعد في إظهار المكياج بشكل أجمل.



إليك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير بشرتك لاستقبال المكياج خلال سهرات الشتاء:



1. تنظيف الوجه

Clinique Extra Gentle Cleansing Foam



قبل تطبيق أي مستحضر، سواء كريم الترطيب أو كريم الأساس، عليك التأكد من أن بشرتك نظيفة تماماً. وما نعنيه بنظافة البشرة ليس فقط إزالة المكياج السابق عنها إنما أيضاً التخلّص من الإفرازات التي تتراكم على سطحها وتؤدي إلى انسداد مساماتها.

استخدمي غسولاً بتركيبة الرغوة أو الجل لتنظيف البشرة جيداً بالماء، يمكنك اختيار Clinique Extra Gentle Cleansing Foam.



2. ترطيب الوجه

Lancôme Hydra Zen Neocalm



خطوة الترطيب أساسية سواء مع مكياج أو من دونه. فالبشرة المرطبة والناعمة، تساعد في الحصول على مكياج ناجح ومشرق. في المقابل، إن البشرة الجافة والتي تعاني من تشقّقات، تجعل كريم الأساس يتكتل وبالتالي تبدو سحنتكِ متعبة ومكياجك غير أنيق. لذلك، استخدمي مرطّباً يناسب نوع بشرتك قبل أن تبدئي بتطبيق المكياج، يمكنك أن تختاري Lancôme Hydra Zen Neocalm.

3. استخدام البرايمر

Samshbox The Original Photo Finish Smooth&Blur Primer



البعض يُطلق عليه لقب المستحضر السحري. يساعد البرايمر في تثبيت المكياج وجعل الملامح تبدو أكثر إشراقاً وتوهّجاً. اختاريه بتركيبة تناسب حاجات بشرتك، فإذا كنت تعانين جفافاً في البشرة اختاري برايمر مرطباً، أما إذا كنت تنشدين مكياجاً لافتاً وسحنة مشرقة، اختاريه بتركيبة تزيد من وهج بشرتك. اختاري Samshbox The Original Photo Finish Smooth&Blur Primer.



4. كريم الأساس

كريم الأساس



كما يدلّ اسمه، هو مستحضر أساسي في مكياجك. عليك أن تختاريه بعناية وذكاء، ابتعدي عن الدرجات التي تختلف كلياً عن لون بشرتك الطبيعي واختاري اللون الأقرب لها. أما بالنسبة إلى تركيبة كريم الأساس، فبإمكانك أن تختاري التركيبة السميكة التي تستمر فترة أطول لسهراتك ومناسباتك الهامة، والتركيبة الخفيفة لمناسباتك النهارية. اختاري Estée Lauder Double Wear Saty-In-Place Makeup.



5. الكونسيلر

YSL Touche Eclat



هو من المستحضرات التي تساعد في تحضير البشرة لمكياج ناجح ولافت. يعمل الكونسيلر على إخفاء العيوب وزيادة درجة الإشراق، يمكنك أن تستخدميه مباشرة على الأماكن التي تودين إخفاء أي عيب فيها، أو بإمكانك أن تمزيج مع كريم الأساس بهدف الحصول على سحنة مشرقة. اختاري YSL Touche Eclat.



6. البودرة الحرّة

Too Faced Born This Way Setting Powder



يساعد هذا المستحضر في تثبيت كريم الأساس وحماية بشرتك من اللمعان. يمكنك أن تختاري البودرة الحرّة بلون قريب من لون كريم الأساس أو بكل بساطة يمكن اعتماد البودرة الشفافة التي تناسب بشرتك مهما كان لونها. اختاري Too Faced Born This Way Setting Powder.

