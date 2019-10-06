مكياج اللامكياج موضة رائجة... طبقيه خلال دقائق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - إذا كنت ترغبين في إطلالة طبيعية وأنيقة في الوقت نفسه، فإن موضة مكياج اللامكياج هي الحل الأمثل لك، فإضافة الى أنها موضة رائجة ومنتشرة كثيراً بين النساء، هي تساعدك أيضاً في الحفاظ على مظهر طبيعي خال من الشوائب: بشرة متوهجة ومضيئة، عيون مشرقة، وشفاه لامعة.

وفي ما يلي، سنعرفك الى طريقة تطبيق مكياج اللامكياج خلال دقائق معدودة.



تحضير البشرة

قبل تطبيق أي من مستحضرات المكياج، أنت بحاجة الى إعداد بشرتك بمستحضرات العناية بالبشرة المناسبة، أي غسول الوجه، السيروم، والكريم المرطب الملائم لنوع بشرتك، مع الحرص على المواظبة على استخدام هذه المستحضرات صباحاً ومساءً، فهذه هي الطريقة الصحيحة للحصول على بشرة خالية من العيوب. كذلك، احرصي على استخدام منتجات خالية من الكحول لتجنب تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية الجيدة واللازمة لإعادة إنتاج الخلايا بشكل منتظم. بعدها، طبقي البرايمر، فهو خطوة مهمة في تطبيق المكياج، لأنه يخلق طبقة إضافية بين البشرة ومستحضرات المكياج ويوفر للبشرة ملمساً ناعماً يساعد المكياج في أن يدوم طويلاً.

مكياج اللامكياج



كريم الأساس والكونسيلر

احرصي على اختيار كونسيلر وكريم أساس بتركيبة خفيفة، وطبقيهما فقط على أنحاء الوجه التي تحتاج إليهما، أي تلك المصابة بالبقع والشوائب. لمنطقة تحت العين، استخدمي كونسيلر مشعاً لإضفاء مزيد من التوهج والإشراقة على منطقة العين. ولإخفاء شوائب بشرة الوجه، استخدمي كريم أساس بتركيبة غير لامعة، وذلك لتمويه الشوائب والحفاظ على مظهر طبيعي. واحرصي على تطبيق هذين المنتجين بواسطة أصابعك، وذلك لتسخين المستحضر ومساعدته على الاندماج بسهولة مع البشرة، ومنحك بشرة ساطعة ومتوهجة طبيعياً.



تحديد الحاجبين

يعد جل الحواجب الحل السحري للحصول على رسمة حواجب طبيعية وثابتة لوقت طويل، فهو يحافظ على الحواجب في مكانها، من دون الحاجة الى استخدام أي قلم أو منتج إضافي. مشطي حاجبيك شعرة شعرة وضعي عليهما طبقة خفيفة من جل الحواجب بواسطة فرشاة تشبه فرشاة الماسكرا، وذلك بشكل دقيق وحذر، واحرصي على عدم التصاق الشعيرات كي لا تفقد الحواجب مظهرها الطبيعي الأنيق.

موضة مكياج اللامكياج



الهايلايتر والبلاش

لتسليط الضوء على ملامح وجهك، طبقي كمية قليلة من الهايلايتر على أعلى عظمة الخدين، ووزعيها بواسطة أصابعك. من ثم، طبقي البلاش بتركيبة كريمية على تفاحة الخدين بواسطة الأصابع أيضاً، لأنه أفضل طريقة للحصول على مظهر طبيعي متناسق.



شفاه بلون طبيعي لامع

لمظهر شفاه طبيعي، استخدمي غلوس بتأثير برونزي فاتح، فهو يمنحك إطلالة حيوية ومظهراً طبيعياً.

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