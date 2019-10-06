صيحات مكياج جنونية من عروض الأزياء لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - خلال أسابيع الموضة العالمية التي أقيمت مؤخراً، احتلت صيحات المكياج الجنونية مساحة كبيرة في عروض الدور العالمية، فلفتت الأنظار ولاقت استحساناً كبيراً، نظراً الى أنها جعلت من وجوه العارضات لوحة فنية متعددة الألوان.



وفي ما يلي، سنعرفك الى أبرز صيحات المكياج الجنونية التي ظهرت خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم ربيع وصيف 2020.



الحواجب الذهبية البراقة

الحواجب الذهبية البراقة



لقد ابتكر خبير المكياج بات ماكغراث واحداً من أكثر مظاهر المكياج إبداعاً خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2020، والذي أُطلق على منصات عروض دار فالنتينو. حيث ظهرت العارضات بـمكياج عيون القطة الذهبي البراق الذي يمتد الى أعلى الحاجبين، والذي تصدّر صيحات المكياج التي ظهرت في عروض الأزياء العالمية التي أٌقيمت مؤخراً. ومما لا شك فيه أن صيحة الحواجب الذهبية البراقة ستأخذ حيزاً كبيراً في عالم الجمال لموسم وربيع صيف 2020.

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مكياج العيون البراق ثلاثي الأبعاد

مكياج العيون البراق ثلاثي الأبعاد



شكل مكياج العيون البراق ثلاثي الأبعاد إحدى صيحات المكياج الجنونية لموسم ربيع وصيف 2020، وقد أطلقت خلال أسبوع الموضة في لندن الذي اختتم فاعلياته مؤخراً. ظهرت صيحة المكياج هذه على منصات عروض دار House of Holland، والتي استوحتها من مرحلة السبعينات. ويرتكز مكياج العيون هذا بشكل أساسي، على ظلال العيون البراقة ذات اللون الزهري والبنفسجي والفضي والأصفر، التي يتم تطبيقها بشكل مكثف فوق الرموش العلوية وتحت الرموش السفلية، ممدودة الى خارج العين وحتى منطقة فوق الحاجبين.



العيون المزيّنة بالأحجار الملونة

العيون المزيّنة بالأحجار الملونة



شكّلت العيون المزينة بالأحجار الملونة، موضة المكياج الأكثر جنونية وتميزاً، وعلى رغم غرابتها إلا أنها لاقت استحساناً كبيراً خلال عروض أسبوع الموضة في باريس، وتحديداً في عروض دار Schiaparelli. حيث زُينت منطقة العين للعارضات بأحجار الراين بألوان قوس القوح، مثل الأحمر والأصفر والأزرق... وامتدت أيضاً الى أعلى الحاجبين وحتى الذقن.



مكياج عيون غير متناسق بألوان صارخة

مكياج عيون غير متناسق



خلال عروض دار Christian Siriano في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2020، لفتت العارضات الأنظار بمكياج عيون غير متناسق بألوان صارخة، والذي صُمم بأنامل فنانة المكياج إرين بارسونز. وقد كان عبارة مجموعة من ظلال العيون بألوان مختلفة، هي الأزرق والفضي والزهري القوي، والتي ظللت العين بشكل خارج عن المألوف، وصل الى منطقة الجبين. وقد شكل هذا المكياج إحدى الصيحات الجنونية لموسم ربيع وصيف 2020.

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