ماهو الحاجب المناسب لشكل وجهك!!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - بالتأكيد إنّ حاجبيك يعتبران من أبرز أساسيات جمال وجهك. فهما يؤثران على جاذبية إطلالتك من عدمها بشكل كبير. ولكي تصلي بحاجبيك إلى النتيجة المثالية عليك أولًا أن تختاري الشكل الملائم لعينيك، تسريحة شعرك وأيضًا شكل وجهك. فالحاجب الملائم للوجه المستطيل قد يقلل من جاذبية الوجه المستدير والعكس.

ولتتعرفي أكثر على الحاجب الملائم لشكل وجهك تابعي هذه النقاط:

شكل الحواجب بحسب شكل الوجه

تكثيف الحواجب الخفيفة... خلطات تغنيكِ عن الزرع والتاتو

1.الوجه المربع: إنّ الحواجب المرسومة على شكل خط شبه مستقيم ولكن طبيعي هي مثالية للوجه المربع، فالوجه المربع من أجمل الوجوه التي يتناسب معها الحاجب الرقيق الواضح لكي يتوازن شكل الحاجب مع شكل الفك.

2.الوجه البيضاوي: يتطلب هذا الوجه عنايةً رائعةً لحاجبيك، فقد تجدين صعوبةً فى تشكيل حاجبيك ليتناسب مع شكل وجهك البيضاوي. ولتحصلي على الكمال والرقة والابتعاد عن التجربة والخطأ مع هذا الوجه عليك بترك حاجبيك بشكلهما الطبيعي مع لمسة من قلم الحاجب لملء الفراغات التي تتوسط الحاجب. ولوضع خط رفيع أعلى بداية الحاجب، وآخر أسفل نهايته.

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حواجب أنجلينا جولي

رسم الحواجب... هل لا يزال ترند؟

3.الوجه على شكل قلب: يكون الجبين والحاجب هما أكبر جزء في هذا الوجه لذا يفضل ترك حاجبيك كما هما مع نتف الزائد فقط للحصول على نظرة طبيعية.

4.الوجه المستدير: يحتاج هذا الوجه إلى حواجب جريئة على شكل قوس قزح، كما يتناسب الحاجب الرفيع مع شكل هذا الوجه.

5.الوجه المستطيل: إذا كان وجهك طويلاً فلن تكوني بحاجة إلى حواجب قوس قزح الرفيعة على الإطلاق. وإنما ستحتاجين إلى الحواجب المستطيلة لتعطي وجهك نظرة أكثر جمالًا ورقةً. والأفضل هو ترك الحاجب بشكل طبيعي وعدم رسمهما وتغيير ملامحهما.