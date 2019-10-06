أفضل سيروم للشعر... سيجعل شعرك ناعماً كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - يعد سيروم الشعر عاملاً أساسياً في روتين العناية بالشعر، لا سيما الشعر الجاف والشعر المصبوغ، فهو يحمي الشعر من أضرار أدوات التمليس ذات الحرارة المرتفعة، ويعمل على تنعيم الشعر الخشن والمجعد، فضلاً عن أنه يغذي الشعر ويجعل مظهره متألقاً وجذاباً.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل سيروم للشعر، فلا تترددي في تجربته.



Kerastase Nutritive Oleo Relax Serum

يشتمل سيروم الشعر هذا على زبدة النخيل وزيت النخيل، اللذين يمتلكان قدرة كبيرة على تنعيم الشعر من الجذور وحتى الأطراف. كما يتميز بتركيبته الخفيفة التي تعمل على ترطيب الشعر من دون أن تثقله. فإن كنت تعانين من الشعر الجاف، أمني العناية اللازمة بشعرك من خلال تجربة Kerastase Nutritive Oleo Relax Serum.

Kerastase Nutritive Oleo Relax Serum



John Frieda Frizz Ease Extra Strength Hair Serum

يحتوي سيروم الشعر هذا من جون فريدا، على مستخلص بروتين الحرير والأعشاب البحرية، التي تعمل على تنعيم الشعر ومحاربة آثار الرطوبة التي تؤثر بشكل سلبي على مظهر الشعر، كما يساهم في إبقاء شعرك متألقاً وذات مظهر أنيق.

John Frieda Frizz Ease Extra Strength Hair Serum



Paul Mitchell Super Skinny Serum

إذا كنت تحسدين النساء اللواتي يتمتعن بشعر ناعم وحريري، جربي من دون تردد،Paul Mitchell Super Skinny Serum، فهي يتميز بتركيبته خفيفة الوزن التي تساعد في تنعيم الشعر وجعل ملمسه ناعماً كالحرير ولامعاً بشكل جذاب.

Paul Mitchell Super Skinny Serum



Amika Blockade Heat Defense Serum

لا شك أن أدوات تصفيف الشعر تسبب ضرراً كبيراً للشعر، إذ إن الحرارة المرتفعة تؤدي الى جفاف الشعر وهشاشته وبهتانه، لكن بالتأكيد لا يمكن للمرأة الاستغناء عنها بشكل كلي، وذلك حفاظاً على إطلالة متألقة وأنيقة. أما الحل فيكون باستخدام سيرم الشعر Amika Blockade Heat Defense Serum الذي يحمي الشعر من الحرارة المرتفعة ويتركه رطباً وناعماً.

Amika Blockade Heat Defense Serum



Shu Uemura Essence Absolue Nourishing Taming Overnight Serum

إن سيروم الشعر هذا سهل الاستخدام ويتميز بتركيبته الخفيفة التي تعمل على ترطيب الشعر، وذلك لاحتوائه على زيت الكاميليا الأحمر الياباني. يكفي أن تطبقي القليل من هذا السيروم على شعرك قبل الخلود الى النوم وتتركيه حتى صباح اليوم التالي، حيث ستستيقظين بشعر ناعم كالحرير وذي لمعان طبيعي.

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Shu Uemura Essence

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