دليلكِ للعناية بالشعر التالف .. اتّبعي هذه النصائح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - الشعر التالف قد يعرّض شعركِ للكثير من المشاكل بمظهركِ، وتعرّضك لمواقف محرجة، ومشاكل التساقط، وغيرها من الأمور، لهذا فأنتِ بحاجة لعناية فائقة للاهتمام بشعرِك، ليعود إلى مظهره الطبيعي وصحته ولمعانه.



دليل العناية بالشعر التالف



- التغذية تلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا جدًّا بحيوية ونضارة شعرِك، فكلما اعتمدتِ على الأكل الصحي، ساعدكِ ذلك على تحسّن حالة فروة الرأس وإنتاج الكولاجين، والفيتامينات التي شعركِ بحاجة إليها.



- تناول كميات كافية من الماء يوميًّا، ما يعادل حولى 8 أكواب، يلعب دورًا رئيسيًّا في تحسن صحة شعرِك، ويحميه من السقوط والجفاف، وهي أحد الأعراض التي تنذر بتلف الشعر.



- الاهتمام بالشعر بشكل يومي، ويعني أن تضعي على الشعر واقي الشمس الخاص به، ليحميه من الأشعة التالف، والابتعاد عن تسريحات الشعر التي تؤذيه، مثل ربطات ذيل الحصان القوية.

الاهتمام بالشعر بشكل يومي





- ربط الشعر بطريقة بسيطة جدًّا، أو عدم ربطه نهائيًّا عند النوم، حتى يمكن للشعر أن يتنفس خلال النوم.



- استخدام الزيوت والسيروم المرطب لشعركِ بشكل يومي، قبل النوم، مع تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية، ولتتنفس فروة رأسِك.

استخدام الماسكات الطبيعية



- استخدام الماسكات الطبيعية، واحرصي دائمًا على الزيوت، مثل زيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت الجرجير، وزيت اللوز، لـ ترطيب فروة الرأس وخصلات الشعر.



- يفضل غسل الشعر من مرتين إلى 3 مرات لا أكثر في الأسبوع الواحد، حتى يُمكن لفروة الرأس أن تفرز الدهون التي تغذي بصيلات الشعر، وتحميه من التساقط.

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