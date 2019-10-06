بيلا حديد في عروض أسابيع الموضة.. جرأة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - بيلا حديد Bella Hadid تصنف اليوم كواحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة في العالم، والأكثر طلبًا على منصات العروض، وفي كل موسم تشارك في مختلف في أسابيع الموضة، من نيويورك إلى لندن وميلانو وباريس، وفي عروض موسم ربيع وصيف 2020 شاهدنا بيلا حديد في أسابيع الموضة تتألق بأجمل الاطلالات، التي تنوعت بين التنسيقات العصرية الشبابية والجريئة، والتنسيقات الرسمية الخاصة بالسهرات.



بيلا حديد في عروض أسابيع الموضة

بيلا حديد في أسابيع الموضة





على منصات عروض أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020، شاهدنا بيلا حديد Bella Hadid وقد تألقت في اطلالات مميزة منها في فساتين السهرة الفاخرة، أو التصميمات الرسمية مثل عرض كلّ من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، ولانفان Lanvin، وأوف وايت Off White، ومنها في الاطلالات الشبابية الكاجوال مثل عروض براندو ماكسويل Brandon Maxwell، وفندي Fendi، ومنها في الاطلالات الغريبة الخارجة عن المألوف مثل عروض موسكينو Moschino، ومارك جايكوبس Marc Jacobs، وأيضًا في الاطلالات ذات الطابع الأنثوي والجريء، لدى كل من فيرساتشي Versace، وموغلر Mugler.





شاهدي بالصور اطلالات بيلا حديد في عروض أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020، والتي تألقت بها في مختلف التنسيقات والأزياء ذات الطابع الكاجوال والرسمي والتي أثبتت من خلالها أنها واحدة من أفضل عارضات الأزياء الشابات.

