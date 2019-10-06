7 تنسيقات بنقشات الزهور لإطلالة منعشة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - صيحة الأزهار لا تغيب عن أي موسم من المواسم، قد تختلف بأحجامها وألوانها وأسلوب طباعتها، ولكن لمساتها المنعشة تبقى حاضرة في إطلالاتك. وللخريف المقبل، جاءت الورود بأحجام كبيرة وبارزة وبألوان تناقض أجواء هذا الفصل وتعطيها جرعة انتعاش لافتة.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: RICHARD QUIIN , FRANCESCO RUSSO, JACQUEMUS ,MAGDA BUTRYM, MERCEDES SALAZAR, AKRIS ,ANDREW GN ,PELLIGRINO . Boutique Patchwork Down Town and Plum





فستان مزيّن بالورود. السعر 3480$

جوارب لاصقة. السعر 127$

كلاهما من Richard Quinn

حذاء من Francesco Russo. السعر 113$

أقراط من Jacquemus. السعر 823$



أزياء بالأبيض والأسود لإطلالة كلاسيكية



فستان من Magda Butrym. السعر 1803$

حذاء من Francesco Russo. السعر 967$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 317$

جوارب لاصقة من Richard Quinn. السعر 127$







سروال من Akris. السعر 880$

حذاء من Francesco Russo. السعر 817$

سترة من Andrew GN. السعر 2445$

حقيبة من Pellegrino. السعر 1395$

كلاهما من Patchwork DT

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فستان من Magda Butrym. السعر 1637$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 317$





سروال من Magda Butrym. السعر 823$

سترة من Richard Quinn. السعر 1163$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1410$





فستان من Richard Quinn. السعر 2887$

حذاء من Francesco Russo. السعر 817$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 317$





سترة من الساتان الملوّن. السعر 1495$

سروال باللون الأسود. السعر 880$

كلاهما من Akris من Patchwork DT

حذاء من Francesco Russo. السعر 817$

حقيبة من Pellegrino من Patchwork DT. السعر 1695$

7 تنسيقات تمنحك إطلالة عصرية وحضارية