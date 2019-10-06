أحذية خريف 2019 باللون البني الأنيق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - مع اقتراب فصل الخريف بالتأكيد ستبدأ عملية تبديل الخزانة من صيفية إلى شتوية، وهذا الأمر يقوم به الجميع في بداية كلّ موسم، وذلك بالتركيز على أهم صيحات الموضة للموسم المقبل، واختيار ما يناسب ذوقهم في الملابس والأزياء.

وبالطبع الأمر نفسه ينطبق على الأحذية التي تتبدل موضتها من موسم إلى آخر، وتعتبر الأحذية من أهم القطع التي يجب الانتباه إلى موضتها والتركيز على اختيار الأجدد والأحدث منها، وبالطبع بما أننا ندخل إلى فصل الخريف، فاللون البني سيرافقنا في مختلف الأوقات.

وعلى هذا الأساس رصدنا العديد من الأحذية باللون البني لخريف 2019، وجمعنا ما لفت أنظارنا بتصميمه، لتختار منه ما يناسب إطلالاتك الخريفية.



حذاء من Christian Louboutin

حذاء أنيق باللون البني الفاتح من Christian Louboutin



اذا كنت تعتقد أن الأحذية ذات التصاميم التقليدية ذهبت موضتها مع الصيف فأنت على خطأ. فقد أبهرتنا الدور العالمية بتقديم أحذية كلاسيكية تناسب الرجل الأنيق والتقليدي، وخاصة هذا الحذاء من Christian Louboutin الذي جاء باللون البني الفاتح، مع رباط ناعم وأنيق. ولم ينسى Christian Louboutin وضع بصمته حيث جاء أسفل الحذاء باللون الأحمر.

ننصحك باختياره مع بدلة باللون الكحلي ونسق معه حزام من لونه لإطلالة باهرة.



حذاء من Ralph Lauren

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حذاء أنيق باللون البني من Ralph Lauren



هذا الحذاء من Ralph Lauren سيكون خيار الشاب البسيط الذي يميل إلى الإطلالات العفوية، لكن التي تجمع بين القليل من الكلاسيكية والقليل من العصرية.

ننصحك بتنسيقه مع سروال جينز وقميص بلون فاتح، ولا تنسى أن تختار حزام يناسب لونه أيضاً.



حذاء من Fendi

حذاء بتصميم رياضي من Fendi



أصحاب الإطلالات العصرية والشبابية الذيني يميلون إلى الملابس الرياضية، سيليق إعجابهم هذا الحذاء المميز من Fendi. فقد جاء بتصميم رياضي أنيق باللون البني الفاتح مع أربطة باللون البني الغامق، وزينته طبعة Fendi في قسم صغير منه.

ننصحك باختياره مع الملابس الرياضية أو سروال الجينز والتيشيرت لإطلالة عصرية.

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