موديلات فساتين سهرة ربيع وصيف 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - برع أشهر المصممين في ابتكار تشكيلة منوعة من فساتين السهرة ذات التصميمات الناعمة، والتي كشفوا عنها ضمن عروض الأزياء . كما اكتظت مدرجات عروض أسبوع الموضة في ميلانو بتشكيلة فريدة من فساتين سهرة تخفي عيوب الجسم .

رصدنا لكِ باقة مزجت بين الجرأة والقصات غير الإعتيادية ولكن بأسلوب لا يفتقر إلى الأناقة.

فساتين سهرة للنحيفات من أسبوع ميلانو

Dolce &Gabana

ركزت ماركات شهيرة على الفساتين المؤلفة من طبقات مكشكشه مثل تصميم Brognano، أيضًا الفساتين الـ A Line المشجرة كما في عرض دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، أعتمديها في حال كنتِ نحيفة الجسم.

فساتين سهرة للقصيرات موضة 2020

Alberta Ferretti

أبتكرت دور الأزياء العالمية تشكيلة من فساتين السهرة الكفيلة بإطالة قامتك وتجميلها، وفي مقدمتها الفساتين المحددة للقامة من توقيع جورجيو أرماني Giorgio Armani وألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وذلك الأخير تميز بالياقة الـ V Neck التي ستساعدك في إطالة الرقبة وبالتالي إكساب القسم العلوي من جسمك مدى أكبر.

فساتين سهرة للقوام الكمثري موضة 2020

Gucci

حضرت فساتين السهرة المنفوشة والواسعة بشكل عام وشهد أسبوع ميلانو تصاميم أنيقة ومميزة صادفناها لدى ماركة Brognano وغوتشي Gucci نرشحها لصاحبات القوام الكمثري لإخفاء الجزء السفلي الممتلئ من قامتهن.

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فساتين سهرة تزيد عرض الأكتاف موضة 2020

فساتين سهرة ناعمة

برزت هذا العام صيحة فساتين السهرة المصممة بأكتاف نافرة والتي تساعد في الإيحاء بأنكِ تملكين أكتاف أعرض كما تمنحك إطلالتك فخامة، تجدين تصاميم مطبعة بنقاط البولكا لدى موسكينو Moschino كما ننصحك بالموديلات الناعمة الموقعة من بلومارين Blumarine.

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