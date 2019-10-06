أبرز إتجاهات 2020 من القفاطين والجلابيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - أصبحت القفاطين و الجلابيات قطعة أساسية لا تغيب عن خشبات عروض الأزياء العالمية ، التي طرحت باقة منوعة من التصاميم المستوحاة من القفاطين والجلابيات الشرقية ضمن أسبوع الموضة في ميلانو للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020.



"الخليج 365" رصدت لكِ أبرز إتجاهات 2020 لتواكبي آخر مستجدات الموضة العالمية بما يتناسب مع ستايلك الشرقي.

جلابيات مخططة من أسبوع ميلانو

سلفاتوري فيراغامو

مجددًا تصدرت صيحة الأزياء المخططة طليعة الموضة، فشهد أسبوع ميلانو حضور أنيق للجلابيات المخططة حيث أطلت عارضات سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo بموديلات فضفاضة تناسب العطلات وطلعات النهار.





قفاطين مطبعة موضة 2020

Alberta Ferretti

كما الفساتين حجزت القفاطين المطبعة بالورود والنقشات المعتمدة على الألوان المتداخلة لنفسها مكانًا بارزًا ضمن عروض أسبوع الموضة في ميلانو، من جهتنا لم نستطيع أن نزيح أعيننا عن التصاميم الخلابة شديدة النعومة من مجموعة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti كما خطفت الأنظار القفاطين الموقعة من ماركة إيترو Etro والتي تميزت بالطبعات ذات الطابع البوهيمي المميز.





جلابيات بيضاء الأبرز في مجموعات 2020

Etro

هيمن هذا العام اللون الأبيض بشكل ملحوظ على الجلابيات التي كشفت عنها دور كبيرة ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، الميزة الأساسية في هذه التصاميم هى سهولة تنسيقها مع مختلف الإطلالات خلال النهار، وننصحك بمشاهدة التصاميم التي جلبناها من عروض جيل ساندر Jil Sander وإيترو Etro.

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قفاطين سوداء موضة ربيع 2020

Jil Sander

بخلاف القفاطين ذات الألوان الفرحة أحببنا الموديلات السوداء لا سيما تلك المزدانة بالريش لدى ماركة Vivetta ويمكن بلمسات بسيطة تحويلها لقطعة تلائم المساء، كما لفتنا التصميم الفضفاض لدى جيل ساندر Jil Sander.

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