بدلات رسمية موضة 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من البدلات الرسمية ضمن عروض للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020، وتميزت بالتنوع الكبير من حيث القصات والألوان.



"الخليج 365" جمعت لكِ بعض الموديلات لتكتشفي آخر صيحات الموضة، أختاري منها ما يناسب شكل جسمك.



بدلات مخططة للقصيرات من أسبوع ميلانو

Cividini





طالت موضة الطبعات المقلمة البدلات الرسمية فزينت عروض أسبوع ميلانو، وأطلت عارضات إيترو Etro و Cividiniوستيلا جين Stella Jean بتصاميم منوعة تناسب نهار العمل وتكفل لكِ مزيد من الطول.





بدلات مطبعة للنحيفات موضة 2020

Moschino



تصدرت موضة البدلات المغلفة بالطبعات لا سيما الورود مشهد الموضة، فأدرجت ماركات مثل ميسوني Missoni وبلومارين Blumarine موديلات شديدة النعومة تميزت بقصات تجمل القامة، كما لفتتنا الطبعات الجريئة لدى ماركة موسكينو Moschino ونقاط البولكا لدى إرمانو سرفينو Ermanno Scervino، أعتمدي أيًا منها لتخفي نحافة قامتك.





بدلات واسعة لإخفاء البطن البارز

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تأتي موديلات البدلات الواسعة في صالح المحتشمات كما تضمن إطلالة خالية من العيوب للممتلئات لا سيما حول منطقة الخصر، ولهؤلاء نرشح البدلة المؤلفة من سترة واسعة يمكن غلقها بأسلوب الـ Wrap الذي يضمن لكِ إخفاء البطن البارز.





بدلات بأكتاف بارزة للقوام الكمثري

N 21





كانت البدلات المصممة بأكتاف بارزة نجمة عروض أسبوع ميلانو هذا العام، القطع الأجمل حملت توقيع دار فيرساتشي Versace و Agnona وتودز Tod's، وتؤمن لكِ ستايل يزيد من عرض أكتافك الكنزة اذا كان قوامك كمثري الشكل كما تخفي السترات الطويلة منطقة الأفخاذ والأرداف الممتلئة.

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