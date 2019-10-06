كيت ميدلتون في إطلالة محتشمة في فستان أخضر بثمن 556 دولارًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - لاحظنا مؤخرًا أنّ اطلالات كيت ميدلتون Kate Middleton تزداد أناقة وجمالًا في كل مناسبة، وكأنّ دخول ميغان ماركل Meghan Markle إلى المعادلة، جعلها تعمل بجدّ أكبر على تحسين خياراتها في الموضة، واستبدال النمط الكلاسيكي بنمط أكثر عصرية ومواكبة للموضة، ومؤخرًا وفي إحدى المناسبات الرسمية برفقة زوجها الأمير ويليام Prince William، شاهدناها في اطلالة رائعة اختارت فيها فستانًا باللون الأخضر بتصميم محتشم، وإليكِ التفاصيل.



كيت ميدلتون في اطلالة رائعة ومحتشمة في فستان باللون الأخضر

أناقة كيت ميدلتون في فستان باللون الأخضر





شاهدنا كيت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا وقد اختارت اطلالة رائعة جمعت بين النمط الأنثوي المواكب للموضة، والنمط الراقي المحتشم، في فستان ماكسي مصنوع من قماش حرير الجورجيت باللون الأخضر الفيروزي من ARoss Girl x Soler، بقيمة 556 دولارًا أمريكيًّا، مزين عند الخصر بحزام قماشي باللون الأخضر الحيوي، بياقة مستديدة وأكمام واسعة تنتهي بربطة عند المعصم، طوله يصل حدّ الكاحل، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الأخضر الزيتي، وأكملت اللوك بأقراط ناعمة مزينة بحجر أخضر أيضًا.





شاهدي اطلالة كيت ميدلتون Kate Middleton التي اعتمدتها مؤخرًا في فستان ماكسي من الحرير باللون الأخضر الفيروزي، بقصة محتشمة ومواكبة للموضة، واستوحي منها لتتألقي في مناسباتكِ القادمة بأسلوب راقٍ وملكي.

