لفات حجاب على طريقة سارة الودعاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - كثيرا ما تلهمنا مدونات الموضة المحجبات بلفات حجاب أنيقة ومختلفة، لتتألق الصبايا بإطلالات جديدة ومختلفة بالحجاب في كل مرة يظهرن بها، حسب مناسباتهن المختلفة.

واليوم اخترنا لك لفات حجاب على طريق سارة الودعاني، والتي تعتمد بغالبية لفات الحجاب على طرح بسيطة وسهلة، تتناسب مع ذوقها البسيط في اختيار الأزياء.





لفة الحجاب القطنية برباط محكم

لفة الحجاب القطنية برباط محكم





واحدة من أشهر لفات الحجاب التي تعتمدها سارة الودعاني، هي لفة الحجاب القطنية الخفيفة، ببطانة غير ظاهرة، تعتمد على لف الحجاب بطريقة محكمة، وعادة ما تناسب هذه اللفات البلوزات ذات الرقبة العالية، أو المعاطف الطويلة ذات الياقة الكبيرة.

لفة الحجاب الشيفون سهلة وسريعة

لفة الحجاب الشيفون سهلة وسريعة





مع العبايات والخروجات السريعة، يمكنك اختيار لفة الحجاب الشيفون، مع بطانة تحتية، وارتدي الحجاب فوقها من دون ثنيه من الأمام، وتثبيت الحجاب من الجانبين، وربط الحجاب من المنتصف، ورفع الأطراف على الكتف للوراء.

لفة الحجاب مع البطانة

لفة الحجاب مع البطانة





يمكنك إبراز البطانة ببعض لفات الحجاب على طريقة سارة الودعاني، كهذا اللوك للبطانة القطنية مع الحجاب الشيفون من فوقها، ليظهر الجزء الأمامي من البطانة، ويلف الحجاب بطريقة بسيطة على الرأس، مناسبة هذه اللفة للمراهقات، مع يومك الطويل بالجامعة أو مع الصديقات.

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لفة التوربان مع القبعة

لفة التوربان مع القبعة



لفتنا هذا اللوك الرياضي مع الحجاب من سارة الودعاني، لارتداء التوربان مع قبعة الرأس الخاصة بالسويت شيرت الرياضي، لاطلالة عملية مناسبة للسفر ورحلاتك الطويلة.

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