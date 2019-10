على كرسي متحرك.. وئام رضوان تتحدى الإعاقة بالغناء في "ذا فويس"

قررت المغربية وئام رضوان أن تتحدى الظروف، وتقدم أغنيتها أمام لجنة التحكيم والجمهور على كرسيها المتحرك.

كان صوتها الرائع وحبها الشديد للموسيقى والغناء، دافع لها للمشاركة في برنامج "ذا فويس"، لتتفاجأ بها لجنة التحكيم على كرسي متحرك، تؤدي أغنية" You Are The Reason"، لتجبر اللجنة على الضغط على الزر والالتفاف لها، حيث ضغط محمد حماقي على الزر، ليقوم بعد ذلك من مكانه ويجلس على الأرض إلى جانبها، جيث أجهش بالبكاء تأثرا بالموقف.

"أنا عايشة حياتي عادي رغم مرضي"، مقولة ترددها دائما وئام رضوان، لتثبت أن الإرادة هو السلاح الذي تتمسك به لتحقيق أحلامها، حيث تعتبر الموسيقى كل شيء في حياتها وتساعدها للتغلب على الظروف.

لمست "وئام"، مشاعر لجنة التحكيم، في حلقة أمس، الذين جلسوا بجوارها، حيث ذهب محمد حماقي إلى المسرح، وقبّل يدها وانهار باكيا، واختارته المتسابقة ضمن فريقها.

Advertisements

طاقة حماس إيجابية أشعلت مسرح "ذا فويس"، لذلك كانت حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الحلقة مباشرة، وكانت من ضمن التعليقات: "مرضها أداني أمل في الحياة بعد ما كنت فاقدة الأمل بسبب الإعاقة التي أعاني منها، صوتها رائع ومميز، عمر ما كانت الإعاقة في الجسم حقيقي صوت رائع، هزت مشاعري بصوتها الرائع"، وغيرها من التعليقات الإيجابية الداعمة لموهبة الفتاة.

بدأ الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، بصيغته العربية على قنوات "MBC"، بمشاركة 17 متسابقا يحملون جنسيات عربية مختلفة، يقفون أمام المدربين الأربعة راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.