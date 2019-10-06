بدائل البوتكس الطبيعية

البوتكس يساعد الفتيات في التخلص من مشاكل البشرة التي تواجههن منها التجاعيد والترهلات، لذلك تلجأ إليه الفتيات لاستخدامه، لكن توجد بدائل طبيعية يمكن أن تستغنى بها الفتيات عن البوتكس وتعطي أيضًا ذات النتائج المذهلة.

ماسك الخميرة

يعتبر ماسك الخميرة، من أكثر المواد التي تحافظ على تجدّد البشرة وصحة الشعر، وللخميرة أثر فعال في تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة.

طريقة عمل ماسك الخميرة

ضعي ملعقة من الخميرة وأضيفي إليها ملعقة من الزبادي والعسل، وقطرتين من عصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدا، وضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة.

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افركي وجهك ومن ثم اغسليه بماء فاتر وضعي كريم مرطب، وستلاحظين أن وجهك أصبح رائعا.

السكر والليمون

يعتبر السكر والليمون من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على نضارة البشرة، فقط امزجي كمية من السكر المتوسط الخشونة مع عصير نصف حبة من الليمون، وافركي بها البشرة برفق، مع تكرار العملية ستلاحظين اختفاء هذه الخطوط الرقيقة في الوجه الذي سيستعيد نضارته التي فقدها بمرور الوقت.

القهوة

تعمل القهوة على نحت الوجه ومقاومة أعراض احتباس السوائل التي تؤدي إلى انتفاخ ما حول العينين وكل الوجه، كما أنها تخفف ظهور خطوط التجاعيد الرقيقة، فقط قومي بتوزيع مسحوق القهوة المخلوط مع ملعقة من زيت جوز الهند على كل البشرة وحول العينين ثم لفي الوجه بشاش قطني أو منشفة أو قناع بلاستيكي مفتوح من منطقة العينين وثقب الأنف للتنفس.