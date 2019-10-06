استشاري نساء وتوليد: مشكلات الحمل تزيد في فصل الصيف

أكد الدكتور محمد علي شلبي، استشاري النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، أن مشكلات الحمل تزيد أثناء فصل الصيف بسب ارتفاع درجة الحرارة التي قد تزيد من تجلط الدم عند المرأة الحامل، لهذا يجب على السيدة الحامل شرب كميات كبيرة من المياه والعصائر على مدار اليوم، حتى لا تحدث مضاعفات مثل انفصام المشيمة أو تسمم الحمل وزيادة نسبة الالتهابات في مجرى البول.

وأضاف "شلبي" خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن المتابعة يجب أن تكون قبل الحمل، مع الحرص على التوجه للطبيب لمتابعة الحالة الصحية للسيدة، بالإضافة إلى إعطاءها الفيتامينات اللازمة قبل الحمل بثلاثة أشهر، إلى جانب التأكيد على عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة قبل الزواج، بخاصة للأزواج الأقارب للتأكد من عدم وجود أمراض وراثية يمكن معالجتها إن وجدت قبل مرحلة الحمل.

ونصح بضرورة عمل أشعة "السونار" الدوري المخصص لقياس وزن الجنين، وكمية الماء حوله كل ثلاثة أسابيع في الشهور الأولى من الحمل وكل أسبوع في الأشهر الأخيرة.

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ولمح إلى أن السيدة الحامل قد تحتاج إلى مثبتات أو أدوية سيولة في حالة تعرضها للإجهاض عدة مرات أو الإجهاض المنذر، مشددا على عدم الاتجاه نحو الولادة القيصرية إلا في الحالات التي تستدعي هذه العملية.

وأشار إلى وجود تقنيات حديثة ظهرت حديثا لتجنب آلام الولادة الطبيعية، كما يوجد تمرينات رياضية خاصة بالمرأة الحامل وهي مهمة لتهيئة الجسم للولادة الطبيعية.