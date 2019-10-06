أستاذة وراثة: تناول الأم الحامل التونة والمواد الحافظة يصيب طفلها بالتوحد

قالت الدكتورة نجوى عبد المجيد أستاذ الوراثة البشرية والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث، إن مرض التوحد يظهر عادة لدى الطفل قبل بلوغ عمر الثلاث سنوات، منوها بأن الأعراض تختلف من طفل إلى آخر، وقد لا ينتبه إليها الأهل في البداية كثيرا لأنها قد تكون بسيطة.

وأضافت "نجوى" خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن من أعلاض التوحد صعوبة النطق، وتكرار نفس الكلمات، وعدم التواصل الاجتماعي مع الآخرين، والصراخ الدائم بسبب ودون سبب.

وأشارت إلى أن من علامات التوحد التي يمكن أن تلاحظها الأم، عدم انتباه الطفل لها عندما تناديه باسمه وعدم ابتسامه لها، حتى أثناء اللعب معه لا يستجيب لها أو لمن حوله.

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ولفتت إلى أن السبب الوحيد لمرض التوحد هو اضطراب في الجينات، أو تناول الأم مضادات حيوية أثناء فترة الحمل، أو تناول الطعام الملوث المطهي في الأواني الألومنيوم.

ولمحت إلى أن من أسباب التواحد أيضا تناول الطعام الذي يحتوى على مواد حافظة، وتناول المعلبات مثل التونة لأنها تحتوي على زئبق عالي يسبب تسمما في المخ ويؤدى إلى زيادة أعراض المرض.

ونصحت عند ملاحظة أعراض التوحد على الطفل، عدم التهاون والذهاب إلى الطبيب فورا، مؤكدة أن من طرق العلاج استعمال الفيتامينات الضرورية للجسم والغذاء الصحي، والمواظبة على التخاطب وتحسين المهارات.