دراسة: هناك علاقة بين التقدم في العمر وخطر الإصابة بالسرطان

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة ليفربول ببريطانيا، أن هناك علاقة بين التقدم في العمر وخطر الإصابة بالسرطان، واعتمدت الدراسة على فحص تأثير الجينات والمناعة على احتمال نمو خلايا الأورام.
وتبين أن خطر السرطان يتزايد من ناحية بسبب ضعف المناعة مع التقدم في العمر، بينما تلعب الشيخوخة دوراً معاكساً من ناحية أخرى وهو إبطاء نمو الخلايا السرطانية.
ووفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، كانت معظم جينات السرطان أقل نشاطًا مع التقدم في العمر، باستثناء سرطان الغدة الدرقية والرحم.
وأظهرت الدراسة أن الجينات النشطة في عملية الشيخوخة، تختلف تماماً عن تلك التي تنشط في نمو السرطان.
ووفقًا للدراسة يؤدي ضعف المناعة الذي يحدث بدرجات متفاوتة مع الشيخوخة إلى زيادة فرص غزو السرطان للخلايا، لأن المناعة تلعب دوراً في مقاومة الأورام.
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