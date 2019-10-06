أكلات صحية لمرضى السكر.. السمك الوجبة الرئيسية

يحتاج مريض السكر لنظام غذائى صحي للتحكم في نسبة السكر بالدم، ومن الأكلات الصحية المفيدة لمرضى السكري كما ذكرها موقع "Daily Medical".

الأسماك الدهنية

تحتوى الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3، ومن الأمثلة لها السلمون، الأنشوفي، الماكريل، وتعتبر الأسماك من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري.

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البيض

يساعد تناول البيض على تقليل نسبة الكولسترول في الجسم، مما يساعد على ضبط نسبة السكر في الجسم.

البروكلي

يساعد البروكلي على خفض نسب الأنسولين في الجسم.

المكسرات

ان تناول 30 جراما من الجوز يوميًا لمدة سنة يساعد على خسارة الوزن الزائد وتحسين مستويات الأنسولين في الجسم.