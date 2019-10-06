ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة بين الكثيرين، حيث تعدد الأسباب حول ذلك، لذلك كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، عن مدير المستشفى الجامعي ورئيس رابطة "ضغط الدم"، بيرنهارد كرامر، أن اتباع نظام حياة سليم كفيل بمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد الذين يعانون من ضغط الدم في التقليل بدرجة كبيرة من كمية الأدوية التي يتم تناولها.
وأوضح مدير المستشفى أن 150 دقيقة من التمارين الرياضية الخفيفة في الأسبوع، لها فائدة كبيرة للقلب.
وأشار المختص في أمراض القلب وضغط الدم إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عادة ما يزيد وزنهم، مضيفا أن التخلص من الوزن الزائد يساعد في خفض ضغط الدم.
ودعا كرامر إلى الامتناع عن الملح وتعويضه بالتوابل، واستهلاك الخضر والغلال ومشتقات الحليب غير الدسمة وعصير الشمندر والثوم والزعرور.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفة بسيطة تخلصك من ارتفاع ضغط الدم.. "خليك رياضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.