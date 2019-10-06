نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالإنفلونزا

تستعد ربات المنازل لاستقبال فصل الشتاء، والذي تكثر فيه الأمراض الخاصة المرتبطة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

وعرضت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك مجموعة من التوجيهات والنصائح، دعت من خلالها الأشخاص لاتباعها لتجنب الإصابة بمرض الإنفلونزا، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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ودعت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، المواطنين إلى أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب، وعدم الاحتكاك بالأشخاص الذين يحملون علامات الإصابة بالمرض.

وأكدت الهيئة على أهمية تنظيف الأنف، وغسل اليدين بالصابون، خاصة بعد العودة من الشارع واستخدام وسائل النقل العمومية.

ونصحت الهيئة كذلك بتهوية الغرف باستمرار وترطيب الهواء داخل المساكن، وأكدت على أهمية اتباع نظام حياة سليم وتغذية متوازنة، والقيام بتمارين رياضية والنوم ساعات كافية.