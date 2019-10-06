صور.. أحمد فهمي يعلن تحسن صحة هنا الزاهد بـ"دمية حصان"

أعلن الفنان أحمد فهمي، تحسن صحة زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة.

"أحمد" نشر صورة لدمية على شكل حصان، ذات شعر أصفر وعيون زرقاء، رأى فيها أنها أقرب لملامح زوجته هنا، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، قائلا "الحمد لله هنا الزاهد بقت أحسن".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت على ما يقرب من 84 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات الساخرة، والتي كان من أبرزها: "بس عنيها واسعة شوية، ما شاء الله أحلوت".

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فيما تفاعل عدد من الفنانين مع الصورة، وعلق شقيقه الفنان كريم فهمي قائلًا: "بقت زي الحصان ما شاء الله، فيما علق أوس أوس نجم مصر مصر قائلًا: "يا مجنون"، أما الفنان شيكو أرفق تعليقًا قائلًا: "هاها مش قادر"، وعلقت الفنانة هنا الزاهد قائلةً: "هموت".

تعرض هنا الزاهد لوعكة صحية

تعرضت الزاهد لوعكة صحية، خلال شهر العسل، أثناء تواجدها في سنغافورة، جعلها تمكث بأحد المستشفيات لعدة أيام.

ونشرت الزاهد، الأسبوع الماضي، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وطمأنت متابعيها، معلقة: "شكرا لكل واحد بجد إن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".

مرض هنا الزاهد

كان الفنان أحمد فهمي أعلن، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشر فهمي صورة عبر حسابه على "إنستجرام" من داخل المستشفى، حيث كانت تمكث الفنانة هنا الزاهد، معلقًا: "عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".