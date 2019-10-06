مجموعة طوني ورد في زهرة الهندباء لربيع وصيف 2020 في فرنسا

وجد طوني ورد في زهرة الهندباء الكثير من الوحي لمجموعته الصيفية المقبلة

بعد أجنحة التنانين، وبعد أن استوحى من الفطر مجموعة راقية من الكوتور، فقد رأى فيها الكثير من الأفكار وهي ترمز إلى الحياة والتجدّد، فلم يتردّد في تفسير ذلك بأسلوبه الدقيق والمتقن في فساتين وتصاميم مميزة.

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في مجموعته ربيع وصيف 2020 ، استعان طوني ورد بالكثير من الأقمشة مثل التول والحرير والأورغانزا التي امتلأت بالشكّ والتطريز اليدوي الملوّن على كامل أطراف التصاميم. الفساتين عانقت أجسام العارضات بقصّات مختلفة كتلك المكشوفة على الأكتاف أو تلك بالأكمام القصيرة مع التموّجات أو موديل الكتف الواحدة

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