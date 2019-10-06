تناول الخضروات النيئة يدمر عملية الهضم

توصل مجموعة من الخبراء على تأثير تناول الخضروات النيئة على الأمعاء، فهي تؤدي إلى عواقب وتأثيرات سلبية على عملية الهضم.
وأفاد الباحثون من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، بأن تناول الخضروات التي لم تخضع للمعالجة الحرارية تدمر البكتيريا المفيدة التي تساعد على الهضم وتقوية المناعة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
أجرى العلماء البحوث على مختبر القوارض والبشر، خلال التجربة، تم وضع أنواع مختلفة من الحميات لأربع مجموعات من الفئران، أكلت القوارض من المجموعتين الأولى والثانية اللحوم النيئة والبطاطا وأكل ممثلو المجموعتان الثالثة والرابعة نفس الأطعمة لكنها مسلوقة أو مقلية أو مطهية.
وفقًا لنتائج التجربة، لفت العلماء الانتباه إلى أن القوارض التي أكلت أنواعًا مختلفة من اللحوم لم يكن فيها أي اختلاف في البكتيريا، علاوة على ذلك، في الحيوانات التي أكلت الخضروات، كان الأمر مختلفًا تمامًا.
بعد تحليل الاختلافات، خلص الباحثون إلى أن الخضروات النيئة تدمر البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وأن الخضروات المعالجة حرارياً، على العكس من ذلك، لها تأثير إيجابي على البكتيريا في الجهاز الهضمي.
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