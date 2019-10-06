تعتبر البيكاتا من الأكلات اللذيذة التي يفضل البعض تناولها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل بيكاتا الليمون على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على "سي بي سي سفرة". مقادير عمل بيكاتا الليمون 4 صدور دجاج. 2 ملعقة كبيرة زبدة. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. 2 فص ثوم. 2 كوب مشروم. ثلاثة أرباع كوب كريمة. ربع كوب دقيق. 4 ملعقة كبيرة ليمون. 1 ملعقة صغيرة بشر ليمون. 2 ملعقة كبيرة كابري. Advertisements 1 ملعقة كبيرة بقدونس. ملح و فلفل. مكرونة فتوتشيني للتقديم. طريقة عمل بيكاتا الليمون في طاسة على النار توضع الزبدة مع شرائح الدجاج وتترك على النار حتى تحمر. يضاف الثوم المفروم والمشروم الشرائح. يضاف إليها الدقيق والكريمة اللباني وملح وفلفل. تترك على النار حتى تغلي. يضاف الليمون وبشر الليمون والكابري ورشة بقدونس. تقدم مع المكرونة.

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