مجموعةُ رالف إند روسو لربيع 2020 .. محاولة لجذب شريحة أخرى من الزبائن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت تمارا رالف تشكيلتها لموسم ربيع 2020 والتي طغى عليها اللون الوردي الزهري، وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقدّم فيها علامة رالف إند روسو مجموعة الأزياء الجاهزة على المدرج.

وتمّ تلوين المدرج باللون الوردي الزاهي محاطُا بأشجار النخيل الخضراء، وقالت تمارا خلف الكواليس: "استلهمت هذه المجموعة من ميامي بيتش في فترة السبعينات".

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فبرزت فساتين قصيرة بأكمام وأطراف مقلّمة بالفرو الصّناعيّ الملوّن، وفساتين كيمونو حريرية بألوان الباستيل وحتى رداء حمام من فرو المنك باللون الأبيض، إلى جانب فساتين قطنية ماكسي بأناقة بوهيمية فاخرة، وأشكال بسيطة من التنانير المتعددة الطيات وسترات ذكية أنيقة منسّقة مع نظارات شمسية كبيرة الحجم من توقيع ليندا فارو بسلاسل مكتنزة. هذه الأخيرة من المتوقّع أنْ تكون من أبرز صيحات إكسسوارات ربيع 2020، كما ظهرت الحقائب النهارية ضمن المجموعة.

لطالما كانت رالف تلبي احتياجات عشاق إطلالات السجادة الحمراء، لكنّها اختارت تقديم مجموعتها الأولى للأزياء الجاهزة لجذب شريحة أخرى من الزبائن، وقدّمت تشكيلة مختلفة من الأحذية كالحذاء الرياضيّ والصّنادل المسطّحة الفروية كبديل للكعب العالي، ولم تخلُ المجموعة أيضًا من قطع الحياكة والقطع الرياضية.