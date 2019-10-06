الأزياء التي ترتديها زوجة الرئيس الفرنسي تتميز باختياراتها الناجحة وليست ملكًا لها

تميزت بريجيت ماكرون منذ تولي زوجها رئاسة فرنسا بأناقتها، وإختياراتها الناجحة في كل إطلالاتها ،سواءا في المناسبات الرسمية أو غير الرسمية ، حيث نجحت في تكريس الأناقة الفرنسية بامتياز، وأصبح لها ستايل خاص بها، فمنذ تحملها مسؤولية السيدة الأولى في فرنسا، حرصت على أن تكون كل إطلالاتها ناجحة و مميزة ،رغم إعجاب الكثير من الفرنسيين بأناقتها وقوامها الرشيق، إلا أنها واجهت عدة انتقادات لكونها ترتدي ملابس "هوت كوتير "باهظة الثمن في الوقت ،لكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أن معظم الأزياء التي ترتديها بريجيت ماكرون ليست ملكا لها ،لأن دور الأزياء الفاخرة تستعيد الملابس التي تظهر بها السيدة الأولى بمجرد انتهاء المهمة الرسمية التي تظهر فيها بريجيت ماكرون وهذا احتراما للقانون الداخلي لقصرالإليزييه الذي يمنع قبول هدايا تتعدى قيمتها 150 يورو،وقد كشفت عن هذه المعلومة مؤخرا مجلة "كا بيتال" الفرنسية.

والجدير بالذكر أن بريجيت ماكرون تعشق أزياء دار لويس فويتون الفرنسية، وقد كانت لها عدة إطلالات راقية فيها لمسة أنثوية بأزياء من تصميم مديرها الإبداعي نيكولاس غيسكيير، فهي تعشق الأزياء التي يصممها لها ،كما أنها معجبة بتصاميم" أوليفييه روستينغ " المدير الإبداعي لدار برلمان .

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