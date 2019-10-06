تصميم مطبع بالرسومات الكرتونية من لانفان خلال أسبوع الموضة في باريس

مع وصولنا إلى العاصمة الفرنسية المعروفة بمدينة الفخامة والرقي، دخلنا الربع النهائي من أسابيع الموضة العالمية لموسم ربيع 2020 والذي يعد أسبوع الموضة في باريس آخر محطاتها، إليكم أبرز عروض أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع 2020 والتي تسدل الستار عن الكثير من الاتجاهات الجديدة والعصرية.

إطلالة مستدامة من كريستيان ديور Christian Dior :

افتتحت دار كريستيان ديور Christian Dior أسبوع الموضة في باريس للموسم القادم حيث تعاونت المديرة الإبداعية للدار ماريا غراتسيا كيوري لربيع 2020 مع مؤسسة «كولوكو» المختصة بالتصميم البيئي وتطوير المساحات الخضراء داعمة الاستدامة البيئية. فجاءت التصاميم قطعاً مستدامة موالية للطبيعة الأم، سواء من خلال الطبعات على الفساتين، أو قبعات القش، أو الألوان الترابية التي طغت على المجموعة.

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سان لوران :

مزج عرض سان لوران Saint Laurent لموسم ربيع 2020 بين صخب المدينة وعشق الموسيقى، وقوة وثبات الدار. فسافر بنا المدير الإبداعي أنطوني فاكاريلو Anthony Vaccarello في رحلة أعاد فيها إحياء كل ما قام به الأسطورة إيف سان لوران خلال القرن العشرين، مضيفاً عليه لمسة عصرية تناسب جيل اليوم؛ بداية من بدلات التوكسيدو الراقية ووصولاً إلى مجموعة Russian الفاخرة المفعمة بالحيوية والألوان الراقية.

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تصميم مطبع بالرسومات الكرتونية من لانفان Lanvin :

لفتتنا مجموعة دار لانفان Lanvin لموسم ربيع 2020 بتصاميمها المميزة التي جمعت بين مختلف أساليب موضة الطبعات، فطغت التقليمات باللونين الكحلي والأبيض على بعض الأزياء آخذة إيانا في رحلة بحرية؛ كما وظهرت الطبعات بأسلوب الباتشورك الحيوي ذي الألوان المنعشة، بالإضافة إلى الرسومات الكرتونية والتي أضفت لمسة من الولدنة وشقاوة الطفولة على المجموعة.

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