احم نفسك من السكري واستبدل المشروبات الغازية بالماء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أثبتت خلاصة دراسة أميركية جديدة أن استبدال المشروبات المحلاة صناعيا بالماء، أو الشاي، أو القهوة يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

وبحثت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة هارفرد في بيانات لأكثر من 192 ألف رجل وسيدة جمعت على مدى أكثر من 20 عاما.

وخلصت إلى أنه كلما كان استهلاك المشاركين من المشروبات المحلاة أقل كانوا أكثر صحة بكثير.

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كما توصلت الدراسة إلى أن زيادة 120 ميليلترا من المشروبات المحلاة على غذاء الشخص يوميا على مدى 4 سنوات كفيل بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري 16%.

وفي حال استبدل الشخص هذا المشروب بماء أو شاي أو حتى قهوة فإن ذلك يقلل مخاطر الإصابة بهذا المرض ما بين 2-10%..

موت مبكر!

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتناول دراسة العلاقة بين المشروبات الغازية أو السكرية والمخاطر على الصحة، فالدراسات ومنذ سنوات تربط على الدوام بينهما، لا بل وتشير حتى إلى أن لاستهلاكها علاقة بالموت المبكر.