الشوكة العظمية.. كيف تتخلص من الألم؟

الشوكة العظمية هي عبارة عن نسيجٍ صلبٍ وخشنٍ يظهر نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة والقاسية، داخل القدم وتختلف في مظهرها من شخصٍ لآخر، يتكون في منطقة انكسار العظام في مرحلة الترميم، ويظهر على شكل بثور سطحية إلا أنها عادة تكون على شكل قمع عميق في الجلد يحدث ألما مزعج إذا تعرض للضغط عليه.

وإليك أسباب و أعراض وطرق علاج الشوكة العظمية، بحسب "مايو كلينيك".

أسباب الشوكة العظمية

- ارتداء الأحذية، أو الجوارب الضيقة لفتراتٍ طويلةٍ.

- ارتداء أحذية الكعب العالي لدى النساء.

- الجري مدّةً طويلة مع ارتداء حذاءٍ غير ملائم.

- عدم لبس الجوارب عند ارتداء الحذاء.

- وجود خللٍ في طريقة المشي، أو الوقوف، ما يؤدي إلى حدوث ضغطٍ على مكانٍ معين من القدم.

أعراض الشوكة العظمية

- حدث التهاب في موقع وجود شوكة القدم.

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- ألم حاد يحدث أسفل القدم مباشرة على الكعب أو بالقرب منه، كما أنّ هذا الألم يقل بشكل طبيعي بعد النهوض والتحرك، ولكنّه قد يعود بعد فترات طويلة من الوقوف أو بعد النهوض من الجلوس.

تورم الكعب وتصلّبه.

طرق علاج الشوكة العظمية

الغمر

فقط اغمري المنطقة المصابة بالماء الدافيء لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، ثم استخدمي الحجر لتقشير مسمار القدم، تعد هذه أبسط طريقة للتخلص منه بشكل نهائي، حيث أن الجلد سيصبح طريًا بعد غمره، وستتمكن من إزالته وإزالة كل الجلد الميت بسهولة، ويمكنك تكرير هذه العملية حسب الحاجة.

الكريم المرطب

مثل الغمر، الكريم المرطب سيجعل مسمار القدم طريًا، ما يسهل إزالته بالحجر الخفاف، ضعي كمية كبيرة من الكريم ودعي الجلد يتشربه ليرطبه، ثم كرري هذه العملية حتى تزيلي مسمار القدم.

لا تقصي العظمة الشوكية

تحتاج إلى تقشير مسمار القدم بسطح كاشط للمساعدة على إزالة الجلد الميت، لكن لا تقومي بأخذ شيء حاد وتحاولي قطع مسمار القدم، لأن هذه الخطوة ستؤثر عليك بالسلب وستكون غاية في الألم.