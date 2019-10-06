نصائح لصحة الشعر بعد الاستحمام

تعد أول مراحل العناية بشعرك، هو غسله وتصفيفه بشكل أمن، حتى تستمتعين بخصلات شعر قوية، بعيدة عن التقصف والتكسير.
تعاني بعض الفتيات من ضعف خصلات شعرها بسبب سوء الاهتمام به عقب غسله وتمشيطه، لذا اليكِ عدة، نصائح للشعر بعد الاستحمام، وفقًَا لما ذكره "wikihow".
نصائح للشعر بعد الاستحمام
قومي بتجفيفه بقطعة قطنية، بطريقة لينة، دون "شده".
استخدمي الدهان الخاص بك، من الجذور للأطراف، ووزعيه جيدًا بين الخصلات.
تجنبي تمشيط الشعر، وهو "مبلولًا"، حتى لا يكون ضعيفًا فيتعرض للتقصف، والتكسير.
استخدمي مشط، ذو أسنان عريضة، وسليمة، حتى لا يتقصف شعرك.
قومي بتقسيم الشعر إلى اجزاء، وابدأي من الأطراف وحتى الجذور.
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