أحدث صيحات الخريف المناسبة للمرأة طويلة القامة.. وأخرى تجنّبيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لكل موسم صيحاته المختلفة، والتي تتغير كل عام، وعندما يتعلق الأمر بالموضة، فكثيرًا ما تظهر العديد من الصيحات في الوقت نفسه؛ ما يضع الكثيرات في حيرة، وخاصة فيما يتعلق بما هو مناسب مع شكل أو طول الجسم.

ومع بدء الخريف، نقدم لكِ من مجلة "بيور واو" أحدث صيحات الخريف المناسبة لقامتك الطويلة وأخرى عليكِ تجنبها، لتبدو إطلالاتك أنيقة ولائقة:

اختاري

البدلة الفضفاضة

منذ فترة أصبحت تصاميم البدلة والبليزر الفضفاضة، من أبرز الصيحات، والتي تستمر طوال خريف هذا العام، وفي حين أن هذه الصيحة رائجة جدًا، إلا أنها تناسب الطويلات أكثر.

لذا، وعند اعتمادك هذه الصيحة في الخريف، احرصي على اختيار خامات خفيفة، مثل الكتان أو القطع التي تجمع بين القطن والصوف، كما ينصح الخبراء باختيار تصاميم الجاكيت ذات الصف الواحد من الأزرار، وعند اختيار البنطلون الفضفاض، اختاري تصميمًا ذا أرجل عريضة بعض الشيء، وليست العريضة للغاية.

الفستان السويتر الماكسي

تصميم عصري وأنيق، يجمع بين جاذبية الفستان ودفء السويتر؛ فالفستان السويتر وخاصة الطويل، يأتي بين أبرز صيحات هذا الخريف، وخاصة للطويلات؛ إذ سيبرز جمالك دون مجهود.

فستان ميدي ذو أكمام ورقبة طويلة

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بدلًا من الأكمام القصيرة والتي تصل إلى المرفقين، تأتي الفساتين الميدي ذات الأكمام والرقبة الطويلة، من أكثر الصيحات رواجًا في خريف 2019، وخاصة ذات التصاميم الانسيابية البسيطة غير المنفوشة، والتي ستبدو رائعة عند تنسيقها مع بوت أو حذاء ذي مقدمة مدببة لإضفاء توازن على الإطلالة.

تجنبي

إطلالة كاملة من الميتاليك

في حين أن صيحة المونوكروم أو إطلالة اللون الواحد، تعد من أبرز الصيحات، إلا أنه عليكِ الابتعاد عن اعتماد صيحة كاملة من الميتاليك وبلون واحد؛ إذ ستبدو الإطلالة مبالغًا فيها بسبب قامتك الطويلة.

لذا، احرصي على الجمع بين درجتين مختلفتين من الميتاليك أو الألوان الزاهية، بدلًا من اختيار لون واحد فقط.

البوت متوسط الطول

وفقًا للخبراء، عليكِ تجنب تصاميم البوت متوسط الطول؛ إذ تجعل إطلالتك وشكلك غير متناسقين، ويُنصح باختيار إما بوت الكاحل، أو بوت يغطي الركبة أو يصل أسفلها بقليل.