نشرت الفنانة لطيفة، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تجمعها بوالدتها. وكتبت لطيفة، معلقة على الصورة: "ألف حمد وشكر لله سبحانه وألف حمدالله على سلامتك يا أمي الغالية، أنتِ الدنيا وما فيها نورتي البيت يا عمري كله".

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تنشر صورة مع والدتها: "نورتي البيت يا عمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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