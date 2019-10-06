"الحب ليس للحبيب الأول".. فتيات يلجأن للزواج لنسيان العشق القديم

يأتي أحيانًا الحب الأول للإنسان وهو في مقتبل العمر، أحيانا يكتمل بالزواج ولكن في أوقات أخرى ينتهي بالفشل، فيكون الوقوع في الحب الأول أحيانًا مبني على الرومانسية بعيدا عن العقل.

وفي بعض الأحيان تتخلى الفتاة عن حبها الأول كرها أو رغبة منها، وللتخلص من شبح الحب الأول تدخل بعض الفتيات في علاقات مختلفة أحيانًا تنتهى بالزواج في محاولة لنسيان حبها الأول.

الزواج وسيلة الفتيات للهروب من شبح الحب الأول

كان الزواج هو الوسيلة الوحيدة لتتخلص نهلة .أ، 26 عامًا، من حبها الأول حيث جمعتهما علاقة استمرت 5 سنوات، انتهت بالفراق لضعف إمكانياته المادية، "حبينا بعض وإحنا في أول سنة جامعة، كان أول حب في حياتي وبعد التخرج أهلي رفضوا لضعف إمكانياته المادية ورغم المحاولات المستمرة إني أنساه مقدرتش".

أصعب فترات حياتها وفقًا لـ "هُن"، تحاول النسيان ولكن دون جدوى، وبعد مرور عامين ومع أول شاب تقدم لخطبتها وافقت على الفور: "كنت عايزة أنسى أي حاجة ممكن تفكرني بي وكان الارتباط هو الحل الوحيد ليا".

بدأت علاقتها بخطيبها بمحاولة نسيان حبيبها الأول ولكن انتهت بالحب والزواج، "رغم أن الارتباط كان هدفه الأول النسيان ولكن تحول إلى حب، أقوى من الحب الأول وانتهت علاقتهما بالزواج".

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أحيانًا يصادفنا الحب الأول في مرحلة مبكرة من العمر، منها مرحلة المراهقة ويأتي فقدان الحبيب في هذه المرحلة من الأمور التي يصعب تحملها، بحثت ليلى سيد، 25 عامًا، عن وسيلة تساعدها على نسيان الحبيب وكان الزواج وهي في عمر 19 عامًا، الطريقة الوحيدة من وجهة نظرها للتخلص من شبح الحب الأول.

ورغم رفض والديها إلا أنها صممت على الزواج، ولكن انتهت علاقتها بالطلاق وهى في سن الـ 24 عامًا.

اختلف الوضع مع نيرة محمد، 29 عامًا، التي قررت التركيز في دراستها الاكاديمية عقب انفصالها عن حبيبها نتيجة كثرة الخلافات بينها وبين والدته: "رغم اني كنت بحبه جدا بس علاقتنا كان مستحيل تنتهى بالجواز بعد حب دام 3 سنين بسبب تعنت والدته".

رفضت "نيرة"، من تقدم لزواج منها لأنها لم تنسى حبيبها الأول كما ذكرت وقررت التفرغ للدراسة الاكاديمية:"حرام اظلم حد معايا علشان كده طلعت كل طاقتي في الشغل والدراسة لحد ما احس اني فعلا نسيت ومؤهلة اني ادخل في علاقة تانية".

استشاري نفسي تقدم نصائح لنسيان الحب الأول

تعاني بعض الفتيات من مشاكل نفسية تجعلهن يظنن أنه لا سبيل للتخلص من هذه المشاكل سوى الزواج، هو ما أكدته الدكتورة سلوى عبد الهادي، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، لـ "هُن"، مضيفة أن من أكبر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات محاولة نسيان الحب الأول بالدخول في علاقة أخرى.

وأكدت أنه يجب التخلص من أي شيء يذكرنا بالحبيب القديم سواء هدايا أو صور أو أصدقاء مشتركين، والتفكير دائمًا في نجاحات العمل والدراسة ولا نتعامل مع الزواج أنه الوسيلة الوحيدة للتخلص من الحب الأول، والتفكير دائمًا أن الحياة لا تتوقف عند شخص معين.