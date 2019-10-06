أمهات تشكين من تأخر الكتب الدراسية لـ"تانية ابتدائي": بنعتمد على الخارجية

بعد مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي، اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الابتدائي، من تأخر استلام الكتب الدراسية، مشيرين إلى اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية، وهو ما أثار غضب بعضهن.

"أنا بنتي في تانية ابتدائي، مدرسة تجريبي، لحد النهاردة لسه ما استلمتش الكتب".. بهذه الجملة بدأت مروة طارق، والدة طالبة بالصف الثاني الابتدائي، حديثها لـ "هُن"، مؤكدة أن ابنتها تعتمد على الكتب الخارجية، حتى يتم استلام الكتب الدراسية.

وأضافت نجوى أحمد، وليَّة أمر طلاب في إحدى المدارس التجريبية: "استلمنا من الكتب العربي والكونكت بس، والولاد بياخدوا واجبات كتير، لكن مفيش كتب".

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كان الاعتماد على الكتب الخارجية هي وسيلة الأمهات لحين تستلمهم للكتب الدراسية، حيث تساءلت نهى أحمد، ولية أمر، عن أسباب تأخر الكتب حتى الآن لطلاب الصف الثاني الابتدائي: "ابني عنده امتحان عربي الأسبوع الجاي، ومخدش كتب، ومعتمد على الشرح اللي بيسمعه، والكتب الخارجية".

وسبق أن طمأن وزير التربية والتعليم ، خلال مؤتمر صحفي بمقر الديوان العام للوزارة، أولياء الأمور، بأنه لا داعى إطلاقا للقلق إذا تأخر استلام الطالب لأي كتاب، مشيرا إلى أن دليل المعلم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مع المعلمين منذ العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تدريب جميع معلمي الصف الثاني الابتدائي على تدريس "دليل المعلم"، لافتا إلى أنه سيتم تحميل دليل المعلم والكتاب المدرسي على بنك المعرفة المصري.